دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لم يتم التضييق على الإعلام، وقال موجها تصريحاته للمعارضة: "يتحدثون عن حرية القلم، فهل تم حجب صحيفة واحدة أو منع برنامج واحد؟ وهل تمت ملاحقة أي صحفي من أجل عمل يتعلق بحرية الصحافة؟".

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن قيس سعيد خلال اجتماعه، مساء الخميس، برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن في قصر قرطاج، قوله: "للأسف أكاذيب وأراجيف يعلمها الشعب، وستأتي الحقيقة ليعلم من عبث بقوته ومن يحاول ضرب السلم الأهلي"، حسب قوله.

وانتقد سعيّد، ما وصفها بـ"حملات التشوية التي تصدر من تونس وتجد من يستمع إليها ممّن لا يعرفون حقيقة الأوضاع إطلاقا"، حسبما نقلت عنه الوكالة التونسية.

وقال: "إنّ تونس، وبجانب الوضع الاقتصادي والاجتماعي، تشهد مفارقة غريبة تتمثّل في أن من يدّعي تهديده بالاغتيال، ويكرر ذلك على مسامع الجميع، هو تحت حماية الأمن، ومن يتباكى على حريّة التعبير بالرغم من أنه ليس لديه حرية التفكير، بل مأجور من قبل هذه القوى التي لا تزال تعمل في الظلام، يتحدث كل يوم في القنوات الإذاعية والتلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي بكل الطرق"، حسب وصفه.

وكان عدد من الصحفيين التونسيين نظموا، الخميس، "يوم غضب" صحفي دعت إليه النقابة التونسية للصحفيين بساحة القصبة أمام مقر رئاسة الحكومة، "للتنديد بتردي حرية التعبير والإعلام، والسعي إلى تكميم الأفواه"، رافضين ما وصفوه بـ"السياسات الممنهجة لتركيع الإعلام التونسي"، بحسب ما ذكرت وكالة تونس للأنباء.