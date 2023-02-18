سوريا: مقتل 53 شخصا في هجوم لـ"داعش" بريف حمص الشرقي

(CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن 53 مواطنا كانوا يجمعون الكمأة قتلوا في هجوم نفذه تنظيم "داعش" جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

ونقلت الوكالة عن مدير الهيئة العامة لمستشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة قوله إن جثامين 53 شخصا وصلت إلى المستشفى حيث "تبين بعد الكشف عليها أن الوفاة ناتجة عن طلقات نارية بالرأس"، مشيرا إلى وجود 5 إصابات مختلفة نتيجة تعرضهم لشظايا في كامل أنحاء الجسم حيث أجريت لهم الإسعافات اللازمة بالمستشفى ونقلوا إلى مستشفيات حمص.

وقالت "سانا" إن أحد الناجين ذكر أن عناصر "داعش" قاموا بحرق سيارات المواطنين بالموقع.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.