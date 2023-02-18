تجاوز عدد قتلى الزلزال بتركيا وسوريا الـ45 ألفا

(CNN)-- ارتفع عدد قتلى الزلزال المميت في تركيا وسوريا إلى 45،513 شخصًا على الأقل، وفقًا لأحدث رقم قدمه وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة CNN Turk، الجمعة، حيث قال الوزير التركي إن 39،672 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في بلاده.

ولا يزال عدد القتلى في سوريا لا يقل عن 5841 وفقًا لأحدث الأرقام التي ذكرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA" الثلاثاء.

ويذكر أن وزير الشؤون الحضرية والبيئة التركي، مراد كوروم، قال إن الزلزال الذي ضرب تركيا خلّف 84 ألف مبنى إما مدمرًا أو بحاجة إلى هدم بعد تعرضه لأضرار جسيمة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية.