دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، السبت، منح ملاك ورعاة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين، مهلة تصل إلى سبعة أشهر، تبدأ 18 فبراير/ شباط 2023؛ لعودة إبلهم ومواشيهم الحية إلى دولهم.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة للحفاظ على الغطاء النباتي، وفقًا لنظام البيئة والإستراتيجية الوطنية للمراعي، وللحد من خطورة الرعي الجائر وتدهور المراعي الطبيعية، وتحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء للمحافظة على البيئة وتعزيز الاستفادة من الموارد الحيوية في المملكة".

وحسب "واس"، فقد "نوّهت الوزارة إلى أنها ستبدأ بعد انتهاء المهلة في نهاية أغسطس/ آب من العام الحالي، تطبيق عددٍ من الإجراءات بحق المُلّاك والرعاة الذين لم يلتزموا بعودة مواشيهم وإبلهم، تتضمن إلغاء كافة تصاريح الدخول، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، بالإضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي".

ودَعت الوزارة "مُلاك ورعاة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين، للاستفادة من المهلة المحددة لعودة مواشيهم وإبلهم قبل انتهاء المهلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.