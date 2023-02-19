دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن العراق عن شن عملية عسكرية ضد فلول تنظيم "داعش" في ثلاث محافظات عراقية، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان، السبت.

وذكر البيان أن عملية "سيوف الحق" ستتم في أجزاء من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، بحسب وزارة الدفاع.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولغرض إدامة الزخم واستمرارا للضغط على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، وتواجد ميداني لقائد القوات البرية والقادة والآمرين بالمستويات كافة، باشرت قيادات الجزيرة وغرب نينوى وصلاح الدين عملية (سيوف الحق بمرحلتها الثانية)"، وأضافت أن "هذه العملية هي جزء من عملية كبرى المتواصلة منذ أسبوع".

وأوضح البيان: "تشترك في هذه العملية جميع القوات الأمنية وبإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش، وسيتم الإعلان لاحقا عن نتائج العمليات".

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين فقط من استهداف انتحاري من داعش يرتدي سترة ناسفة، قوات الأمن العراقية شمال بغداد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة ضباط في الجيش العراقي، بحسب بيان صادر عن العمليات المشتركة العراقية.

وشن سلاح الجو العراقي، الجمعة، غارة جوية استهدفت مخبأ لداعش في جبال حمرين شمال شرق العراق، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم، بحسب بيان صادر عن العمليات المشتركة العراقية.

وكان العراق قد أعلن النصر على داعش في نهاية عام 2017، قائلاً إن التنظيم قد تم تقليصه إلى حفنة من القوات الخارجة عن القانون. ومع ذلك، لا يزال التنظيم قادرًا على شن هجمات مميتة في مناطق مختلفة من البلاد.