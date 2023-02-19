"الموت يلاحق السوريين في كل مكان".. CNN ترصد حكايات مؤلمة في سوريا بعد الزلزال المدمر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان، إن قافلة مساعدات تابعة لها، مكونة من 14 شاحنة دخلت شمالي غرب سوريا عبر تركيا، الأحد.

وأضافت المنظمة أن القافلة تحمل 1296 خيمة للعائلات التي شردها الزلزال المدمر، و1296 مجموعة شتوية لعزل الخيام. وأوضحت "أطباء بلا حدود" أن القوافل الأخرى من المقرر أن "تتابع بسرعة لتوصيل المعدات الطبية وغير الطبية".

وأكدت المنظمة الحاجة الماسة للإمدادات في سوريا، وقالت: "في الأيام العشرة التي أعقبت الزلزال، كان عدد الشاحنات التي عبرت الحدود إلى شمالي غرب سوريا، أقل من متوسط العدد لعام 2022".

وقال حكيم خالدي، رئيس بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في سوريا، في البيان، إن المساعدات تتدفق بكميات ضئيلة في الوقت الحالي.

وأوضح: "لقد أفرغنا مخزوننا من الطوارئ في ثلاثة أيام، وتبرعنا بما يقرب من 12 طناً من المعدات الجراحية والضمادات والأدوية للمستشفيات. قدمت فرقنا الدعم للمرافق الصحية في المنطقة حتى استنفدت. لكننا لم نر أي مساعدة من الخارج".

وتقول منظمة "أطباء بلا حدود" إن هناك حوالي 180ألف نازح جديد في سوريا في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من هذا الشهر.