الدفاع السورية: مقتل 5 بغارة إسرائيلية على نقاط في دمشق ومحيطها

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية عامة من العاصمة السورية، دمشق
Credit: LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، بينهم ضابط بالجيش، في غارات جوية إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في دمشق ومحيطها، الأحد، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع السورية في بيان.

وقالت الوزارة إن إسرائيل أطلقت "رشقات صاروخية" بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي من جهة مرتفعات الجولان، وأصابت أهدافا في دمشق وحولها، بما في ذلك أحياء سكنية.

وأضافت أن ما لا يقل عن 15 شخصا أصيبوا بينهم عدة في حالة حرجة، وذكر البيان أن الغارات ألحقت أضرارا أيضا بعدد من المباني المدنية.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، الأحد، إنه لن يعلق على تقارير بوسائل الإعلام الأجنبية.

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