سلطنة عُمان تسجل وقوع زلزال بقوة 4.1 درجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—سجل مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان، الأحد، وقوع زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وكالة الأنباء العُمانية ذكرت فيها: "مركز رصد الزلازل بجامعة السُّلطان قابوس يؤكد على أن الهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم بمنطقة ’الحقف‘ بمحافظة الوسطى خفيفة وليس لها آثار، حيث بلغت قوتها 4.1 ريختر بعمق 16.3 كم".

ونقلت الوكالة في تغريدة منفصلة على لسان عيسى الحسين مدير مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، قوله إن "الهزّات ذات التصنيف الخفيف عادة لا تتبعها هزات ارتدادية"، مبينًا أن "مركز الهزة يبعد عن محافظة مسقط 451 كم وعن مدينة صلالة 470 كم".

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تستمر فيه الجهود الدولية لإغاثة وتقديم الدعم لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مطلع الشهر الجاري والذي خلف عشرات الآلاف من القتلى.