دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان إن هناك إجماعا عربيا على أن الوضع الراهن في سوريا يجب ألّا يستمر، وأنه يجب معالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج، والجانب الإنساني بالداخل.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الوزير السعودي بجلسة حوارية ضمن مؤتمر ميونخ للأمن 2023، حيث أضاف: "نعمل مع أمريكا في قضايا أمن واستقرار المنطقة، ونراعي في علاقتنا مصالحنا القومية".

وحول الملف الإيراني، قال الوزير وفقا لما نقلته وزارة الخارجية السعودية في سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية، بتويتر: "العودة للاتفاق النووي الإيراني يجب أن تكون بنظرة شمولية وبمشاركة خليجية".

وعن الأزمة الأوكرانية، قال الوزير: "موقف مجلس التعاون الخليجي موحد ونحن مع الحوار لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية"، لافتا إلى أن بلاده "تواصل الحوار مع أوكرانيا وروسيا للتوصل للحل السياسي، وسمعنا عن رغبة البلدين بالتفاوض لكن القضايا بينهما معقدة".