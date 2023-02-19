دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—منحت السلطات السعودية، السبت، مهلة مدتها 7 أشهر لمُلّاك ورُعاة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين، لعودة إبلهم ومواشيهم الحية إلى دولهم.

جاء ذلك في بيان لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة نقلته وكالة الأنباء السعودية، مبينة أن هذه الإجراءات تأتي "ضمن جهود الوزارة للحفاظ على الغطاء النباتي، وفقًا لنظام البيئة والإستراتيجية الوطنية للمراعي؛ للحد من خطورة الرعي الجائر وتدهور المراعي الطبيعية، وتحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء للمحافظة على البيئة وتعزيز الاستفادة من الموارد الحيوية في المملكة".

وأشارت الوزارة إلى "أنها ستبدأ بعد انتهاء المهلة في نهاية أغسطس من العام الجاري؛ تطبيق عددٍ من الإجراءات بحق المُلّاك والرعاة الذين لم يلتزموا بعودة مواشيهم وإبلهم، تتضمن، إلغاء كافة تصاريح الدخول، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، بالإضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي".

ودَعت الوزارة "مُلاك ورعاة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين، للاستفادة من المهلة المحددة لعودة مواشيهم وإبلهم قبل انتهاء المهلة، وذلك من خلال التسجيل عبر منصة نما الإلكترونية".