السعودية ترصد زلزال عُمان: خفيف وبدون تأثير على أراضي المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكدت هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة العربية السعودية، الأحد، رصدها لزلزال خفيف بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر في عُمان مؤكدة على أنه بدون تأثير على أراضي المملكة.

جاء ذلك في بيان للهيئة نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قالت فيه: "رصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية من خلال الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة أرضية جنوب شرق المملكة؛ في تمام الساعة 7:55 من صباح اليوم الأحد؛ بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر وبعمق 16 كم".

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، وفقا للوكالة: "هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بحوالي 240 كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان وأنه وبناءً على نتائج خريطة الشدة الزلزالية فإن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة ولله الحمد بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة".

وأكد وفقا للوكالة "متابعة الهيئة ومراقبتها رصد الهزات الأرضية، والعمل على تحليلها، وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق المملكة وأن الوضع في المملكة مطمئن ولله الحمد".