تركيا تنهي عمليات البحث والإنقاذ من الزلزال باستثناء ولايتين.. وهذه آخر حصيلة للقتلى

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
كيف تمكن أشخاص من النجاة تحت الأنقاض لـ10 أيام بعد الزلزال؟ الدكتور سانجاي غوبتا يشرح

إسطنبول، تركيا (CNN)-- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، الأحد، أنها أنهت عمليات البحث والإنقاذ باستثناء ولايتي كهرمان مرعش وهاتاي بعد أسبوعين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الشهر.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ، يونس سيزر، قوله، إن جهود البحث والإنقاذ مستمرة في 40 مبنى في الولايتين.

كما نقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن إدارة الكوارث والطوارئ، قولها إن عدد ضحايا الزلزال المدمر ارتفع إلى 40 ألفا و689 شخصا، في آخر حصيلة لعدد القتلى.

ومن جانبه، أعلن مسؤول في إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تسجيل 6 آلاف و40 هزة ارتدادية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا في 6 فبراير/شباط الجاري، بحسب "الأناضول".

قد يهمك أيضاً

ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا وحدها إلى 40642 شخصًا.. وإجلاء 430 ألفا آخرين

نشر 

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.