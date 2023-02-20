القدس، إسرائيل (CNN)-- أغلق المتظاهرون الطرقات في إسرائيل قبل مظاهرات، الإثنين، مع تقديم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل إلى الكنيست (البرلمان).

وحوّل المتظاهرون في القدس الشوارع المحيطة بالمحكمة العليا والكنيست إلى بحر من الأعلام الإسرائيلية التي كان المنظمون يسلمونها قبل بدء الحدث.

كانت بضع عشرات من النساء اللواتي يرتدين فساتين حمراء طويلة وأغطية بيضاء للرأس، من بين المتظاهرين، جنبًا إلى جنب مع عازفي الطبول ونافخي البوق.

وكانت مظاهرة القدس، الاثنين، أصغر بشكل واضح من مظاهرة جرت في نفس المكان قبل أسبوع، لكن يبدو أن عدد المشاركين فيها يبلغ عشرات الآلاف.

ومن المقرر تقديم مشروع قانون الإصلاح القضائي إلى الكنيست من أجل القراءة الأولى من بين ثلاث قراءات، الاثنين، على الرغم من أسابيع من الاحتجاجات ودعوات من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ والولايات المتحدة لتأجيل التشريع والتفاوض.

ويسعى الائتلاف الحاكم في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو لإجراء أكبر إصلاح شامل للنظام القانوني منذ تأسيس الدولة.

وستسمح التغييرات الأكثر أهمية للأغلبية البسيطة في الكنيست بإلغاء أحكام المحكمة العليا، كما تسعى الإصلاحات أيضًا إلى تغيير طريقة اختيار القضاة وإقالة الحكومة للمستشارين القانونيين للوزارات الذين يتمتعون بآراء ملزمة.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعرب عن مخاوفه بشأن الإصلاحات، قائلاً: "إن عبقرية الديمقراطية الأمريكية والديمقراطية الإسرائيلية هو أنهما مبنيتان على مؤسسات قوية وعلى ضوابط وتوازنات وعلى قضاء مستقل، إن بناء توافق في الآراء بشأن التعديلات الأساسية مهم حقاً لضمان أن يتقبلها الناس وبالتالي تستمر".

ودافع نتنياهو، الأحد، عن الإصلاح القضائي قائلا خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، إن "إسرائيل ديمقراطية وستظل ديمقراطية مع حكم الأغلبية والضمانات المناسبة للحريات المدنية، وإن جميع الديمقراطيات يجب أن تحترم إرادة الشعوب الحرة الأخرى، تمامًا كما نحترم قراراتها الديمقراطية".

وأضاف: "كان هناك الكثير من الخطابات المتهورة والخطيرة بصراحة، بما في ذلك دعوات إلى إراقة الدماء في الشوارع ودعوات إلى حرب أهلية، لن يحدث ذلك، ولن تكون هناك حرب أهلية".