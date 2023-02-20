مسؤول إيراني: طهران لم تخصب اليورانيوم فوق 60%

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي بأن إيران لم تخصب اليورانيوم بنسبة أكثر من 60٪، حتى الآن.

وقال كمالوندي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نشرتها، الإثنين، تعليقا على تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إن "القضايا المنشورة افتراء وتشويه للحقائق، ووجود ذرة أو ذرات يورانيوم أعلى من 60٪ في عملية التخصيب، لا يعني التخصيب فوق 60٪".

وأضاف: "للأسف، أصبحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداة ضغط من قبل البعض وهذا النوع من الأداء له تأثير سلبي على مصداقية ووجود هذه المنظمة الدولية المهمة"، حسبما نقلت عنه "إرنا".

وتابع المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية: إسرائيل و(الدول الاستكبارية) يسيئون إلى أقصى حد استخدام الظروف السائدة في الوكالة"، بحسب زعمه.

وقال كمالوندي إن "واجب أعضاء الوكالة هو الاهتمام بوضعها المهني، ولا ينبغي السماح بإساءة استخدام هذه المنظمة الدولية لأغراض سياسية"، حسب الوكالة.