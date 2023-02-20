دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية التركي، مولودو تشاووش أوغلو، أن إدارة بايدن تدعم تسليم بلاده مقاتلات "F-16"، داعيا الكونغرس إلى عدم عرقلة العملية، وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين.

وقال أوغلو: "إدارة بايدن تدعم مطالبنا بشأن طائرات الـ(F-16) ونرجو ألا يعرقل الكونغرس ذلك"، حسب قوله.

وتابع وزير الخارجية التركي قائلا: "لا يمكننا شراء مقاتلات F16 وفق شروط تقييدية"، على حد قوله.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي على دعم إدارة بايدن لأنقرة في ملف طائرات الـ"F-16"، حسب تعبيره.

وأعرب بلينكن عن استمرار دعم بلاده لتركيا بعد الزلزال الذي ضرب مناطق جنوبي البلاد، وأكد في الوقت نفسه، أن واشنطن تتفهم مخاوف أنقرة الأمنية لكنها تولي أولوية لنقل المساعدات للمتضررين من الزلزال.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده "لا تقبل التعامل مع منظمة إرهابية من أجل محاربة أخرى"، وأبرز دور أنقرة في إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا عبر المعابر الحدودية.