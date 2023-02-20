وزير الخارجية الأمريكي يلتقي ممثلين لـ"الخوذ البيضاء" في تركيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بممثلي منظمة الدفاع المدني السوري التطوعية، المعروفة باسم "الخوذ البيضاء"، في جنوب تركيا، الأحد.

وقال بلينكين في تغريدة على تويتر: "تشرفنا بلقاء ممثلي الدفاع المدني السوري في تركيا اليوم، شكراً على جهودكم البطولية لإنقاذ السوريين بعد الزلازل، الولايات المتحدة فخورة بدعمكم والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات التي أنقذت حياة الناس، استجابة لهذه المأساة".

وتقوم المنظمة التطوعية بجهود كبيرة في عمليات البحث والإنقاذ والإنعاش في مناطق سيطرة المتمردين في شمال وشمال غرب سوريا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد وتركيا في 6 فبراير/شباط.

وقال أعضاء مجموعة الخوذ البيضاء إنهم التقوا بلينكن "لمناقشة الاستجابة للزلزال في شمال غرب سوريا، والوضع الإنساني، وسبل دعم المدنيين المتضررين، وآليات تحقيق التعافي المبكر"، وذلك في منشور على تويتر.

كما أطلعت المجموعة بلينكن على "الوضع الحالي في شمال غرب سوريا، واحتياجات المجتمعات المتضررة، والسبل المحتملة لمعالجتها"، حسبما جاء في منشور على تويتر، الأحد.