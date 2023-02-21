الحكومة الإسرائيلية تنتقد بيان مجلس الأمن الرافض لتوسع الاستيطان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقدت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أول تحرك تسمح الولايات المتحدة للمجلس باتخاذه ضد إسرائيل منذ ستة أعوام.

وقالت رئاسة الحكومة في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر: "أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانًا أحادي الجانب ينكر حق اليهود في العيش في وطننا التاريخي، ولم يذكر الهجمات الإرهابية الفلسطينية في القدس والتي قُتل فيها 10 مدنيين إسرائيليين".

وأضافت في تغريدة أخرى، أن البيان "يتجاهل سياسة القتل المدفوع البشعة التي تنتهجها السلطة الفلسطينية والتي تدعم قتل اليهود وتقلل من شأن شر معاداة السامية، والتي أدت إلى ذبح الملايين"، حسب وصفه.

وأوضحت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أنه "ما كان ينبغي إصدار هذا البيان على الإطلاق، وما كان ينبغي للولايات المتحدة أن تنضم إليه أبدًا".

وكان مجلس الأمن أصدر بيانا رسميا، الاثنين، ندد فيه بخطة إسرائيل للتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أول تحرك تسمح الولايات المتحدة للمجلس باتخاذه ضد حليفتها إسرائيل منذ ستة أعوام.

وجاء دعم الولايات المتحدة لبيان المجلس، بعد ان قال دبلوماسي لشبكة CNN إنه لن يتم التصويت يوم الاثنين على مشروع قرار اقترحته الإمارات بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل "بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال البيان: "مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود عام 1967". وأضاف: "مجلس الأمن يعبر عن القلق البالغ والاستياء إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير/شباط، بشأن توسيع الاستيطان".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، الاثنين، أن إسرائيل لن تسمح بإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية في الأشهر المقبلة.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لمجلس الأمن إن الولايات المتحدة تعارض خطط إسرائيل بشأن الاستيطان المعلنة في 12 فبراير/ شباط.

وأضافت في تغريدة على صفحتها على تويتر: "انضمت الولايات المتحدة، اليوم، إلى الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مطالبة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين باتخاذ الخطوات العاجلة والضرورية لاستعادة الهدوء وتحسين نوعية الحياة لشعبهم".