رغم مرور أسبوعين على الزلزال.. انتشال الناجين من تحت الأنقاض في تركيا مستمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أفاد المتحدث الرسمي باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية حدثت جنوب تركيا، الاثنين، بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف أبا الخيل في بيان نشره على صفحته الرسمية على تويتر، أن "المملكة العربية السعودية لم تتأثر ولله الحمد بهذه الهزة الأرضية نظرا لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية".

وأوضح أبا الخيل في البيان أن "سبب حدوث الهزة يرجع إلى تصادم الصفائح التكتونية الأناضولية مع الصفائح الأفريقية والعربية على امتداد صدع الأناضول في الاتجاه الغربي، وهو صدع نشط زلزاليا، ويتوقع حدوث هزات ارتدادية تابعة لهذه الهزة الرئيسية، وبقدر زلزالي أقل وبدون أي تأثير على المملكة بمشيئة الله تعالى"، بحسب البيان.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أعلنت، الاثنين، وقوع زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر مركزه ولاية هطاي جنوبي تركيا، وشعر به سكان في سوريا ولبنان ومصر.