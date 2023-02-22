دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا توضح انحسار المياه عن بعض شواطئ البحر المتوسط بشكل ملحوظ. وفيما سرت مخاوف من حدوث تسونامي، أكد مسؤولون مصريون أن الأمر يرتبط بظاهرة المد والجزر، وأنه لا علاقة بحدوث تسونامي.

لوحظت مشاهد انحسار مياه البحر في دول عدة في شرق البحر المتوسط، من بينها مصر، حيث كانت بارزة عبر شواطىء العريش شمالي شرق البلاد، حسبما أظهرت لقطات مصورة جرى تناقلها عبر الشبكات الاجتماعية.

قال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، عمرو زكريا، إن مياه البحر تراجعت عن الشواطىء نتيجة ارتفاع الضغط الجوي على كافة دول المنطقة، ومن بينها مصر، على أن يعود منسوب المياه لمعدلاته الطبيعية خلال أسبوع، مضيفًا أن انخفاض منسوب المياه ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري وتكون مرتبطة بحركتي المد والجزر، ولا تشير لاحتمالية حدوث تسونامي.

أوضح زكريا، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أسباب انحسار المياه عن أجزاء من شواطئ البحر المتوسط، إلى ارتفاع الضغط الجوي على دول البحر المتوسط بمقدار 20 بار، مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه 20 سنتيمترًا - كل بار يعادل سنتيمترًا من الانخفاض - بالإضافة إلى خفض حركة المد والجزر الطبيعية منسوب المياه بمقدار 25 سنتيمترًاـ مما أدى إلى ظهور انحسار للمياه عن الشواطئ الأفقية، وظهور قاع البحر، وستعود المياه لهذه الشواطئ مرة ثانية خلال أسبوع، وفقًا لمعدلاتها الطبيعية.

وحول إمكانية تعرض مصر لتسونامي، قال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار إنها "مجرد احتمالات"، رُغم إشارته إلى تعرض البلاد تاريخيًا لتسونامي، كان تأثيره على مدينة الإسكندرية، مضيفًا أن تداول صور لانخفاض منسوب المياه في الشواطئ وتفسيرها باعتبارها إشارة إلى تسونامي محتمل "أمر غير صحيح ويثير البلبلة".

وقال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث، شريف الهادي، إن تسونامي ينتج عن زلزال يحدث داخل البحر بقوة أكبر من 6.5 ريختر، وهو لم يحدث حتى الآن، وبالتالي ليست هناك مخاوف من تعرض مصر لذلك.

في تصريحاته لـ CNN بالعربية، أشار الهادي إلى أن معهد البحوث الفلكية أصدر بيانًا رسميًا أوضح فيه عدم وجود علاقة بين الزلازل وانحسار المياه، وأرجع الظاهرة إلى حركتي المد والجزر، مؤكدًا أن منسوب المياه سوف يرتفع في موعده المحدد بشكل طبيعي.

وسبق أن أصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا لنفي شائعة التنبؤ بحدوث تسونامي نتيجة انحسار مياه البحر عن بعض الشواطئ، وناشد البيان المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي قال إنها تستهدف إثارة حالة من الهلع بين المواطنين.