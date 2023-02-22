الأمن السعودي يتحرك ضد قادة مركبات بسبب ملصقات "تزعزع اللحمة الوطنية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على عدد من قائدي المركبات بسبب وضعهم ملصقات تثير "النعرات القبلية"، الأربعاء.

وقال الأمن العام في بيانه: "قبضت الجهات الأمنية في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية على عدد من قائدي المركبات لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية".

وأضاف الأمن العام: "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام صورا للسيارات والملصقات المذكورة لكنها لم تكن بالوضوح الكافي، إذ ظهر علم أحمر وبعض العبارات غير الواضحة.