(CNN)-- أعربت السعودية ومصر والأردن والإمارات العربية، الأربعاء، عن "إدانتهم" للعملية التي قامت بها القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث"قُتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا وأصيب 102 آخرين".

وكانت السلطات الإسرائيلية قالت إن "العملية استهدفت 3 مشتبه بهم بتخطيط هجمات في المستقبل القريب، وقد تم تحييدهم".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "قتل ما لا يقل عن 11 شخص، وأصيب 102 من بينهم 7 في حالة حرجة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان "الرفض التام للمملكة للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي"، فيما قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن دولة الإمارات دعت السلطات الإسرائيلية "إلى الحد من التصعيد وتجنب الخطوات التي تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة"، وأضاف البيان أن "جميع الجهود الإقليمية والدولية، يجب دعمها لتعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط".

وأعربت مصر، في بيان لوزارة الخارجية عن "قلقها العميق بشأن التصعيد المستمر والخطير"، وقال إن "تصرفات إسرائيل تقوض الجهود المبذولة لتحقيق الهدوء"بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما ندد الأردن، في بيان أصدرته وزارة الخارجية بـ"مواصلة إسرائيل لحملاتها العسكرية"، وأعاد البيان "تأكيد الموقف الأردني بضرورة وقف هذه الحملات، والعمل الفوري على وقف التصعيد تجنباً للمزيد من التدهور ووقف أسبابه وتحقيق التهدئة"، محذرا من "انعكاسات هذا التدهور على الجميع"، وأكد على أن "الأردن يعمل بشكل مكثف مع جميع الأطراف لتحقيق ذلك".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الأربعاء، أن واشنطن "قلقة للغاية من أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل والضفة الغربية".

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "نحن ندرك المخاوف الأمنية الحقيقية التي تواجه إسرائيل، و في الوقت نفسه، نشعر بقلق عميق إزاء العدد الكبير من الإصابات والخسائر في أرواح المدنيين".

وأضاف أن الولايات المتحدة "قلقة للغاية من أن العملية الإسرائيلية قد تؤدي إلى انتكاس الجهود الرامية إلى استعادة الهدوء لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع أن الولايات المتحدة "متشجعة" بترتيب أمني وافق عليه الإسرائيليون والفلسطينيون خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذكر: "نعتقد أن هذا النوع من التنسيق، هذا النوع من الترتيبات، يمكن أن يساعد على تهدئة التوترات".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان سابق إن قوات الجيش الإسرائيلي "قامت بعملية غير اعتيادية في وضح النهار بمدينة نابلس".

وعادة ما تحدث عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بين عشية وضحاها، وفي المرة الأخيرة التي أجرى فيها الجيش عملية في وضح النهار، قال إنها كانت بسبب تهديد مباشر.

وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن اثنين من قادتها قُتلا في مواجهات لاحقة.

وأكدت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية أيضًا أن عناصرها "منخرطون في القتال"، لكنها لم تذكر ما إذا كان أي من أفرادها قد قٌتل.

وحذرت "كتائب القسام" وحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة، من أنهما "يراقبان جرائم العدو المتصاعدة ضد شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، وصبرهما ينفد".