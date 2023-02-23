الكرة النارية في سماء الإمارات.. مركز الفلك الدولي يكشف تفاصيل حولها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوضح مركز الفلك الدولي تفاصيل حول الكرة النارية التي شوهدت في سماء الإمارات صباح الأربعاء، وكشف عن أبعادها وقوة لمعانها.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الكرة النارية التي شوهدت صباح الأمس في سماء الإمارات، بدأت ملاحظتها عندما كانت فوق منطقة رماح على ارتفاع 80 كم بسرعة 21 كم في الثانية".

وتابع المركز بالقول: "واتجهت شمالا واستمرت بالانخفاض إلى أن وصلت منطقة سويحان على ارتفاع 65 كم، وكانت بلمعان من القدر سالب 6.5. يقدر قطرها بأقل من 10 سم"، حسب قوله.

وفي مارس/آذار من عام 2019 قال مركز الفلك الدولي، إن الكرة النارية اللامعة التي شوهدت بسماء الإمارات، كانت عبارة عن جُرم سماوي دخل الغلاف الجوي بسرعة فائقة ويعتقد أنه سقط في صحراء الإمارات.