دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ القصف في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من إطلاق صواريخ من القطاع على مناطق إسرائيلية الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تقرير أولي، جيش الدفاع الإسرائيلي يقصف في غزة".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن "اعتراض صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وقال الجيش، عبر تويتر: "أطلقت صفارات الإنذار في أشكلون وسديروت ومنطقة غلاف غزة بعد رصد إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية 5 منها بينما سقط صاروخ في منطقة مفتوحة".

وأتى إطلاق الصواريخ ردا على عملية نفذتها إسرائيل في مدينة نابلس أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأدانت دول عربية منها السعودية ومصر والأردن والإمارات، العملية الإسرائيلية في نابلس.