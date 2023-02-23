دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الناشطة السعودية لجين الهذلول، الخميس، حصولها على درجة الماجستير من جامعة السوربون الفرنسية، موجهة الشكر لكل من ساندها.

وقالت الهذلول، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "رغم الظروف، والألم، والقهر، وعرقلة لمسيرتي الأكاديمية لسنوات، نجحت في الحصول على شهادة الماجستير من جامعة السوربون (باريس) بعد ٦ سنوات من الإصرار... شكرًا لكل من ساندني ودعمني، وعلى رأسهم أهلي".

ونشرت لجين الهذلول صورة لها وهي تحمل شهادتها من السوربون والتي توضح أنها حصلت على درجة الماجستير في علم الاجتماع.

وما زالت لجين الهذلول ممنوعة من السفر من المملكة العربية السعودية منذ إطلاق سراحها في 10 فبراير/ شباط عام 2021 بعد قضاء 1001 يوم في السجن.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد قضت في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بسجن لجين لمدة 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة. وقالت أسرتها آنذاك إن الحكم تضمن منع السفر لمدة سنوات بعد إطلاق سراحها.