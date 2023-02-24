دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المصرف المركزي الإماراتي أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن الوضع الجديد لفرع بنك MTS الروسي في أبوظبي، بعدما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة على أفراد وكيانات روسية من بينها بنك MTS، الجمعة، بالتزامن مع ذكرى مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشار المصرف المركزي الإماراتي إلى أنه "اطلع على البيان الصادر بشأن حزمة العقوبات الجديدة على روسيا، ومنها العقوبات المفروضة على بنك MTS، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقال المصرف المركزي الإماراتي إنه منح ترخيصا لبنك MTS لفتح فرع في أبوظبي، حسب إجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء معايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية، مضيفا أن البنك الروسي "ساهم في دعم التجارة المشروعة بين البلدين وخدمة الجالية الروسية في الإمارات".

وأكد المصرف المركزي الإماراتي أنه "قام بمراجعة سياسات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للفرع، وفحص الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بها قبل بدء عمليات الفرع في دولة الإمارات، وذلك حسب متطلبات ترخيص البنوك للعمل في الإمارات"، مضيفا أنه "نظرًا للظروف التي تمر بها دولة مقر البنك، أشرف المصرف المركزي على المعاملات المرتبطة بتمويل التجارة التي تتعدى حد معين".

واختتم المصرف المركزي الإماراتي بيانه بأنه "يدرس حاليا الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك (الروسي) الجديد، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي ترتبت على الفرع خلال الفترة السابقة".