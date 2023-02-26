دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يستعد للقيام برحلة إلى محطة الفضاء الدولية يوم 27 فبراير/ شباط الجاري، في مهمة تستغرق 6 أشهر، في إطار مساعي الإمارات للريادة في مجال الفضاء.

وأضافت الوكالة في تغريدة مرفق بها فيديو على موقعها على تويتر، مساء السبت، أن "النيادي سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة فريق Crew-6 على متن سفينة دراغون"، التابعة لشركة "سبيس إكس".

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة في 27 فبراير /شباط الجاري في تمام الساعة 10:45 صباحا بتوقيت الإمارات، بحسب "وام".

وقالت الوكالة في الفيديو، إن "الطاقم من المقرر أن يجري أكثر من 200 تجربة خلال بقائه في الفضاء تتضمن أبحاثا جديدة للتحضير للاستكشاف البشري خارج مدار الأرض المنخفض".

وأكدت الوكالة أن "هذه هي المهمة الثانية التي تجعل الإمارات الدولة رقم 11 التي ترسل مهمات طويلة الأمد إلى المحطة الفضائية الدولية"، وذلك في إطار مساعي برنامج الفضاء الإماراتي لتعزيز تواجده في مجالات استكشاف الفضاء.