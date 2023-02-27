أردوغان يطلب العفو بعد تأخر جهود المساعدة والإنقاذ من الزلزال

الغضب يتصاعد في تركيا من الحكومة إثر الزلزال.. وأردوغان يعترف بـ"تقصير"

بعضهم ينام في الشارع.. مراسلة CNN تزور مخيمًا للمتضررين من الزلزال في تركيا

إسطنبول، تركيا (CNN)-- طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الصفح عن التأخر في تقديم المساعدة والإنقاذ من الزلزال الذي ضرب البلاد، في 6 فبراير/ شباط، وذلك على هامش مؤتمر صحفي، الإثنين.

وقال أردوغان: "نظرًا لظروف الطقس والطرق، لم نتمكن من تنفيذ العمل الذي أردناه في أديامان (جنوبي شرق تركيا) في الأيام القليلة الأولى، أطلب عفوكم عن هذا. نحن ندرك كل شيء، ولا ينبغي لأحد أن يشك في أننا سنفعل ما هو ضروري".

وأضاف أردوغان أن قرابة 14 ألف مواطن تركي يعيشون في خيام مساعدات، مع خطط لتوزيع أكثر من 44 ألفًا إضافيًا. إلى جانب بناء أكثر من 16000 حاوية إيواء مؤقتة لمساعدة الناجين من الزلزال المميت الذي ضرب المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر.

أبلغ الرئيس أردوغان الحشد المتجمع في المؤتمر الصحفي: "مع انتهاء جهود البحث والإنقاذ، تسارعت أعمال إزالة الحطام".

كما أشار إلى بناء ما يقرب من 50000 منزل في أديامان، حيث ستبدأ أعمال البناء قبل نهاية فبراير/ شباط وتستمر في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان.

وتابع: "نحن نتعاون بشكل وثيق مع جامعاتنا وعلمائنا ومهندسينا... لن نسمح أبدًا بالمباني الشاهقة".

وقال أردوغان إنه تم إنقاذ أكثر من 115000 شخص من تحت الأنقاض في أعقاب الزلزال المميت الذي أودى بحياة أكثر من 44 ألف تركي.