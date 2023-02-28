أمريكا تعلق على زيارة وزير الخارجية السعودي إلى أوكرانيا

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، عن ترحيبها بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان إلى أوكرانيا، الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 30 عاما.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، على سؤال بشأن التعليق على الزيارة بقوله: "نحن نرحب بتلك الزيارة كثيرا، وكذلك نرحب بما تم الإعلان عنه بخصوص منح السعودية لأوكرانيا أكثر من 400 مليون دولار تشمل الطاقة وأشكال أخرى من الإمدادات الأساسية، والتي من المتوقع تسليمها قريبا".

وأضاف: "لقد اتخذنا إجراءات لتقديم المساعدة لأوكرانيا من شأنها أن تعزز أمنها، وتعافيها الاقتصادي، وأمن طاقتها وقدرتها على التعامل مع الأزمة الإنسانية المستمرة الناجمة عن الهجمات الروسية، ونرحب ترحيبا حارا بإجراءات طرف مثل المملكة العربية السعودية".

وأجاب المتحدث على سؤال بشأن "هل يساعد هذا على التقارب بين الولايات المتحدة والسعودية بقوله إن "هذه علاقة عمرها ثمانية عقود، وهي علاقة مهمة ونقدرها، ولدينا مصالح متعددة، وعندما يتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية، نحن نقدر دائما عندما يقدم شركاؤنا بدورهم أشكالا مهمة من الدعم لشركائنا الآخرين".

يذكر أن وكالة الأنباء السعودية (واس) قالت إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استقبل وزير الخارجية السعودي، والوفد المرافق له، وذلك في مقر الرئاسة بالعاصمة كييف، ‏‎وجرى خلال الاستقبال "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وجدد وزير الخارجية السعودي "حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها".

وكذلك قال مكتب الرئيس الأوكراني إن زيلينسكي قال إنه يتوقع أن الاجتماع "سيوفر قوة دفع جديدة لزيادة تكثيف حوارنا متبادل المنفعة"، وتابع: "أشكركم على دعم السلام في أوكرانيا، وسيادتنا، ووحدة أراضينا. هذا مهم جدًا بالنسبة لنا ولمجتمعنا".

واتبعت المملكة العربية السعودية مسارا محايدا في الصراع، وتوسطت المملكة في عملية تبادل أسرى العام الماضي، تم فيها إطلاق سراح مواطنين أمريكيين وخمسة بريطانيين كانوا قيد الاعتقال لدى روسيا.

ووصف أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، عبر تلغرام، الاجتماع بـ"الناجح"، وقال المسؤول الأوكراني: "أوكرانيا ستتلقى مساعدة حقيقية من السعودية. وقع المكتب الرئاسي وثيقتين لإضفاء الطابع الرسمي على حزمة مساعدات بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا: 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية و300 مليون دولار من المنتجات النفطية".

وقال يرماك في إشارة إلى استخدام طائرات مسيرة إيرانية من قبل قوات الحوثي في اليمن: "أوكرانيا والسعودية لديهما تحديات وخبرات مشتركة في التعامل معها. نحن نتحدث عن طائرات إيرانية بدون طيار (أو طائرات مسيّرة) تم توريدها لبعض "المتمردين وهاجمت منشآت نفطية سعودية".

وتابع: "منذ العام الماضي، كانت الطائرات بدون طيار الإيرانية نفسها في حوزة إرهابيين روس وتهاجم البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا".