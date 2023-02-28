دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في بيان، "ما تردد بأن موقعها الإلكتروني تعرض لاختراق"، وطمأنت الوزارة "متابعيها ومراجعيها بأن أنظمة الوزارة تعمل بكفاءة وفعالية دون تعطيل، مع عدم وجود بيانات محجوبة أو مشفرة".

وقالت الوزارة في بيانها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني ونشرته أيضا وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مساء الاثنين، أنها "اكتشفت محاولات اختراق لموقعها الإلكتروني قبل أسبوعين، واتخذت عدة إجراءات أمنية للسيطرة على هذه المحاولات".

وأوضحت الوزارة في البيان: "تم اكتشاف محاولة الاختراق منذ أسبوعين بفيروس الفدية lockbit ransomware، وقام المخترقون بالدخول على الشبكة عبر حاسبين شخصيين وتم فصلهما، والبيانات المعروضة سحبت من الحاسبات الشخصية، ولم يتمكن المخترقون من الوصول إلى أنظمة الوزارة أو تعطيل فعاليتها".

وكان مغردون تحدثوا عن قيام قراصنة باختراق موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وتسيب بيانات.

وأضافت الوزارة في البيان: "تم فور اكتشاف الاختراق، تنفيذ بروتوكول أمني صارم بإغلاق الوصول إلى كافة المواقع والمنافذ من خلال الشبكة، ولم يتم تشفير أي من بيانات الشركات، أو المؤسسات، أو المعاملات، أو أي ما من شأنه أن يؤثر على أعمال أو معاملات المواطنين والمقيمين"، بحسب "كونا".

وأكدت أنها "ستتخذ إجراءات أكثر صرامة لتعزيز قوة الشبكة والأنظمة الإلكترونية"، مشيرة إلى "أنها تتعرض يوميا للمئات من محاولات الاختراق والتعطيل كغيرها من الجهات العامة والخاصة"، بحسب البيان.