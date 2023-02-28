دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عياف، عن موقف له مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حين استدعاه وأطلعه على صور على جواله حول "سلبيات" في مدينة الرياض.

وقال أمين الرياض عبر برنامج "في الصورة" مع عبدالله المديفر: لم أر في حياتي شغفا في التطوير والعمل مثل الذي هو موجود عند سيدي حفظه الله... وهو حريص جدا على الرياض".

وتابع المسؤول السعودي: "لدي اجتماع دوري مع ولي العهد بشكل شهري وأنقل لسموه هموم المدينة وما يحدث وما يتم تطويره داخل المدينة.. ولم نر منه إلا الدعم الكامل... لكنه لا يعتمد فقط على الاجتماع".

وأردف أمين الرياض: "مرة استدعاني إلى القصر ودخلت عند سموه وتناقشنا نقاش بسيط وبكل بساطة أخرج سموه الجوال وقال لي أنظر إلى هذه الصور، فوجدت صورا مختلفة للرياض لبعض السلبيات الموجودة في المدينة".

وختم المسؤول السعودي: "وفهمت بعد ذلك أن سموه كان في جولة ورأى بعض الأمور السلبية وصورها بجواله وأنا كأمين استدعيت من أجل هذه الظواهر السلبية"، حسب قوله.