دبي، الإمارات العربية المحدة (CNN) – أعرب الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، الثلاثاء، عن أمنياته بأن يكون مسلسل "معاوية" الذي ستعرضه قناة "MBC" في شهر رمضان "موضوعيا" في الطرح دون مبالغة في المدح أو الذم.

وقال الحمد عبر صفحته الموثقة على موقع تويتر: "أرجو أن يكون مسلسل "معاوية بن أبي سفيان"،الذي سيعرض في شهر رمضان القادم، وبتكاليف باهضة، أقول: أرجو أن يكون هذا المسلسل رائعا وشاملا، فيما لو روعيت فيه الموضوعية، وعدم المبالغة في المدح أو القدح لشخصية من أبرز شخصيات تاريخ العرب والمسلمين، سواء اتفقت معها فبجلتها، أو اختلفت معها فلعنتها".

وتابع الأكاديمي السعودي قائلا: "ففي كل الأحوال يبقى الرجل علامة بارزة في تاريخنا، بل وفي تاريخ السياسة العالمية. ولكن هناك فئات وجماعات، ومن منطلقات ايديولوجية تسقط مفاهيم الحاضر على الماضي، والماضي على الحاضر، أو طائفية تنقل حزازاتها التاريخية من جيل إلى جيل، ترى أن مثل هذا المسلسل يوقظ الفتنة ويؤجج الصراع الطائفي".

وأردف الحمد قائلا: "طالما أنه لا يتوافق مع منطلقاتهم ومعتقداتهم، ويبقى السؤال في النهاية: ماذا ينقمون على معاوية بن أبي سفيان؟ هل ينقمون عليه أنه نافس من هو "أشرف" منه نسبا واتقى على السلطة السياسية و"الإمامة الكبرى" في دولة الخلافة، ونقصد علي بن أبي طالب، وأنه استخدم "ألاعيب سياسية""، حسب تعبيره.

وأثار الإعلان عن عرض المسلسل على القناة السعودية جدلا واسعا وذلك بعد أن اعترض زعيم التيار الصدري ورجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، على عرضه واعتبر أنه "يخالف سياسة السعودية الحيادية"، في حين امتنعت قناة "MBC" على الرد على طلب CNN للتعليق على الموضوع.

يذكر أن مسلسل "معاوية" سيضم نخبة من الممثلين البارزين، وسيؤدي دور معاوية بن أبي سفيان، الممثل السوري، لجين إسماعيل.