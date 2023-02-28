أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال أونال تشفيكوز، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، إن "الناس غاضبون" من استجابة الحكومة التركية البطيئة للزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، وأسفر عن مقتل أكثر من 44 ألف شخص في أوائل فبراير/ شباط.

في مقابلة مع بيكي أندرسون من قناة CNN الثلاثاء، قال تشيفيكوز: "استجابة الحكومة استغرقت 72 ساعة، وهذا بالطبع أثار غضبًا كبيرًا لدى السكان. لأن الكثير من الناس شعروا بذلك. يمكن إنقاذ العديد من الأرواح إذا كانت الحكومة قد استجابت في وقت مبكر. وبالطبع، هذا هو النقص الرئيسي في التنسيق الذي كان ما بين المسؤولين الحكوميين والمؤسسات".

وأشار تشفيكوز أيضًا إلى أن هناك نقصًا في آليات الرقابة على قطاع البناء في تركيا. قال: "عندما نلاحظ الحطام والأنقاض. من الواضح تمامًا أنه لم يتم اتباع المعايير. إذا لم يتم اتباع المعايير، بالطبع، هناك إعادة بناء، وإعادة الإعمار هو فشل كبير، لا سيما في منطقة على خط الصدع".

كما قال تشيفيكوز لمراسلة CNN بيكي أندرسون، إن أحزاب المعارضة واثقة جدًا من هزيمة أردوغان في الانتخابات العامة في الأشهر المقبلة.

عندما سألت أندرسون عما إذا كانت المعارضة لديها ما يلزم للتغلب على الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، قال تشيفيكوز "نعم، نحن واثقون تمامًا". وأضاف: "في الثاني من مارس/ آذار، أي حوالي يومين من الآن. ستجتمع طاولة الستة، قادة أحزاب المعارضة الستة، وفي اجتماعهم، من المحتمل أن يناقشوا الاستعدادات النهائية لترشيح المرشح الرئاسي، وعندما يتقرر ذلك أعتقد أننا سننتظر إعلان موعد الانتخابات وعندما يعلن موعد الانتخابات سيعلنون أيضًا عن ترشيح مرشح الرئاسة. نحن واثقون تمامًا".

في سياق متصل، لقي ما لا يقل عن 50288 شخصًا مصرعهم في جميع أنحاء سوريا وتركيا في أعقاب الزلازل المميتة في 6 فبراير/ شباط.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الثلاثاء، لقي أكثر من 4500 شخص مصرعهم في شمال غرب سوريا. وحسب أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، لقي 1414 شخصًا مصرعهم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، ما يرفع إجمالي عدد القتلى في البلاد إلى 5914 شخصًا على الأقل.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن عدد القتلى في تركيا لا يقل عن 44374.