دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، مساء الاثنين، على تويتر، أن الإمارات أطلعت أعضاء مجموعة الأصدقاء المعنية بالمناخ والأمن، على استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28)".

وتواصل دولة الإمارات عملها الجاد لضمان أمن الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالتزامن مع العمل المناخي الفعال القائم على تحقيق النتائج والانجاز.

وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، عام 2023 عاما للاستدامة، في تتويج للجهود الواسعة التي تقوم بها الإمارات محليا وإقليميا ودوليا لحماية المناخ وتنويع الاقتصاد بهدف مستقبل مستدام، قبيل استضافتها مؤتمر الأطراف في نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.

وأضافت البعثة أن "تغير المناخ يشكل تحديًاً كبيراً، وأن العمل المناخي يعد الفرصة الأفضل للجميع لتحقيق النمو الشامل والازدهار، وسنعمل على جمع كافة الجهات المعنية معاً، من أجل إعادة تنشيط العمل المناخي، وضمان اتباع نهج شامل للمناخ والسلام والأمن ولأنظمة الغذاء والمياه والطبيعة والصحة والإغاثة الإنسانية"، بحسب ما ذكرت البعثة على تويتر.

وكانت الإمارات أعلنت مؤخرا، تكليف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيسا معينا للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر كوب 28.

كما أعلنت تكليف شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب بصفتها "رائدة المناخ للشباب في المؤتمر"، ورزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفتها رائدة المناخ في COP28 الذي ستستضيفه الإمارات.

وتأتي تلك التحركات الإماراتية ضمن استعداداتها للتحضير لمؤتمر الأطراف COP28، لمواجهة الآثار السلبية التي يعاني منها العالم بسبب التغيرات المناخية القاسية، والتحديات التي تواجه أمن الطاقة العالمي، ومساعي دول العالم إلى خفض درجة حرارة الكوكب وتقليل الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري.