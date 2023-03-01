دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية طرد دبلوماسيين ألمانيين، الأربعاء، واعتبرتهم "عناصر غير مرغوب فيهم" بسبب "التدخلات الألمانية في شؤون إيران الداخلية والقضائية"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إنه تم استدعاء السفير الألماني من قبل المدير العام لأوروبا الغربية بالوزارة.

وأضاف كنعاني: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ إجراءات حاسمة ضد التجاوزات".

وقال الناطق إن "أولوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دائمًا الحفاظ على التفاعل في جو من الاحترام، ولكن إذا أرادت بعض الأطراف تجاهل المبادئ والسيادة الوطنية لبلدنا ، فإن تحديد خيارات بديلة أمر لا مفر منه".

والأربعاء الماضي، أعلنت ألمانيا طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين، اعتراضًا على حكم إعدام المواطن الألماني من أصول إيرانية جمشيد شارمهد.