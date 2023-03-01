حشود ضخمة وسط تل ابيب.. شاهد أكثر من 100 ألف متظاهر ضد حكومة نتنياهو

احتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. ونتنياهو: التغييرات لن تدمر الديمقراطية

القدس (CNN)-- وقعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في مشاهد درامية في تل أبيب بإسرائيل، الأربعاء، حيث أطلقت الشرطة قنابل صوتية، بينما أغلق إسرائيليون الطرق احتجاجًا على تحركات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإضعاف القضاء.

وأظهرت صور من مكان المواجهات مشاهد الدخان مع سقوط قنابل صوتية، فيما تمركزت شرطة حرس الحدود لمنع المتظاهرين من المضي قدما، وكثفت الشرطة فحص المكان.

دعا منظمو الاحتجاج المناهضون لنتنياهو إلى أن يكون الأربعاء "يومًا وطنيًا للاضطراب"، وحثوا الناس على إغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد.

تأتي المظاهرات في الوقت الذي يقدم فيه المشرعون الإسرائيليون مكونات من حزمة تشريعات حكومة نتنياهو لإصلاح النظام القضائي في البلاد. تشمل العناصر الأساسية للبرنامج منح البرلمان والكنيست سلطة إبطال حكم المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، وإعطاء السياسيين السيطرة المُطلقة على تعيين القضاة.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو زعيم يميني متطرف، كانت وزارته مسؤولة عن الشرطة عندما وصلت حكومة نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر/ كانون الأول، غرد صباح الأربعاء بأنه أصدر تعليماته للشرطة بعدم السماح للمتظاهرين بقطع الطرق بحواجز "الفوضويين".