دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مجلس الوزراء السعودي عن "استراتيجية قطاع الطرق"، الثلاثاء، والتي تهدف لتطوير هذا القطاع بشكل فعال على مستوى الاقتصاد والسلامة.

وأشارت الهيئة العامة للطرق في السعودية إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى "رفع مؤشر جودة الطرق للتصنيف السادس عالميا".

وتشمل الأهداف أيضا "خفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة" و"تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف IRAP".

وذكرت الهيئة أن الأهداف تتضمن أيضا "المحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق" و"رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى نسبة 20%".

وتستهدف الاستراتيجية أيضا تحقيق مساهمة تبلغ 74 مليار ريال سعودي (20 مليار دولار تقريبا) وخلق 293 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.