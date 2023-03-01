السعودية.. أمر من الملك سلمان يُحدد "يوم العلم" وتوضيح حول سبب اختياره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا باعتبار 11 مارس/أذار "يوم العلم" في المملكة، حسبما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الأربعاء.

وأشار الأمر الملكي إلى انه تم اعتماد هذا التاريخ ليكون يوما للعلم لأن الملك عبدالعزيز أقر العلم الحالي للسعودية في مثل هذا اليوم عام 1937، وفقا لواس.

ونص الأمر الملكي على أن تجديد يوم العلم جاء "انطلاقا من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139 هجرية الموافق 1727 ميلادية والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة".

وأوضح نص الأمر أيضا قيمة العلم السعودي، إذ جاء فيه أنه "على مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلم شاهدا على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية العز شامخة لا تُنكس".

وخُتم الأمر الملكي بما يلي: "حيث إن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء، أمرنا بما هو آت: أولاً: يكون يوم (11 مارس) من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم ( يوم العلم )... ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه"، حسبما جاء في نص القرار.