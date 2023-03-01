وزير الدفاع الأمريكي يزور الشرق الأوسط نهاية الأسبوع

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن وزير الدفاع لويد أوستن سيسافر إلى الشرق الأوسط في نهاية هذا الأسبوع، دون أن تعلن الوزارة عن الدول التي سيزورها أوستن.

وقال المتحدث باسم الوزارة بات رايدر، في مؤتمر صحفي: "ستتيح الزيارة للوزير فرصة لقاء القادة في العديد من الدول الشريكة الرئيسية، وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة الدائم بمنطقة الشرق الأوسط، وفرصة زيارة الـ30 ألف عسكري أمريكي في المنطقة والتحدث إليهم".

وأضاف أن "تلك الزيارة كان مخطط لها من قبل وتستغرق عدة أيام، وسيكون لدينا تفاصيل إضافية لتقديمها في الأيام المقبلة بشأن وجهات الزيارة".

وأكج المتحدث أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل عن كثب مع حلفائها وشركائها لتعزيز لزيادة الأمن والاستقرار الإقليميين وردع التهديدات المحتملة".