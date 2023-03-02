دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة المعاشات وأجور العاملين بالدولة ورفع حد الإعفاء الضريبي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، عبر صفحته على فيسبوك، إن السيسي "وجه بالتعجيل في إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه (32.5 دولار) شهريًا".

وأضاف أن الرئيس المصري وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

كما تقرر زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحسب بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وقرر الرئيس المصري أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل 2023.