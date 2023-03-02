دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجّه رائد الفضاء الإماراتي رسالة من مركبة "دراغون" بعد انفصالها عن صاروخ "Falcon 9"، الخميس، في مرحلة تبعت نجاح عملية الإطلاق وعودة المرحلة الأولى إلى المنصة في فلوريدا.

وانطلق صاروخ "Falcon 9" من محطة كينيدي للفضاء في فلوريدا، الخميس، بنجاح وذلك بعد تأجيل المهمة التي كان من المقرر إطلاقها الإثنين وتم تأجيلها بسبب خلل يتعلق بسائل الإشعال الخاص بمحركات الصاروخ.

ووجّه النيادي رسالة من مركبة الفضاء بعد انفصال المركبة بنجاح عن المرحلة الثانية من الصاروخ.

وقال رائد الفضاء الإماراتي في رسالته إنه يشكر والده ووالدته والقيادة الإماراتية كما وجّه الشكر لمن درّبه ولشركة "سبيس إكس".

يذكر أن هذه هي المهمة الأطول إلى محطة الفضاء الدولية في تاريخ المهمات التي شاركت بها الدول العربية، إذ تبلغ مدتها 6 أشهر.