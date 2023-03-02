وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الصيني على هامش "قمة مجموعة العشرين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الصيني تشين جانغ، على هامش مشاركتهما في "قمة مجموعة العشرين"، الخميس، وفق ما نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وقالت الخارجية السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بالإضافة إلى مناقشة مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتطرق الوزيران إلى "سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعمال وزراء خارجية دول مجموعة العشرين".

وأشارت الوزارة إلى أن سفير السعودية لدى الهند، التي استضافت القمة، حضر اللقاء بين الوزيرين.