دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت بريطانيا مصادرة شحنة أسلحة قادمة من إيران متجهة إلى الجنوب عبر خليج عُمان بالتعاون مع البحرية الأمريكية، الشهر الماضي، وفقا لبيان تلقته CNN الخميس.

وجاء في بيان السفارة البريطانية في الإمارات: "لقد عملت المملكة المتحدة والولايات المتحدة معا على رصد واعتراض قارب التهريب"، وتابعت: "صعد عناصر قوات البحرية الملكية البريطانية إلى القارب في المياه الدولية بخليج عُمان".

وأشارت سفارة لندن في الإمارت في بيانها إلى أنها عثرت على "مكونات صواريخ" و"صواريخ كاملة" في الشحنة العسكرية المضبوطة.

وجاء في البيان: "صادرت سفينة البحرية الملكية HMS Lancaster أسلحة من سفينة مسافرة جنوبًا من إيران أثناء قيامها بدورية أمنية بحرية روتينية في 23 فبراير 2023، اكتشفت منصة أمريكية للمراقبة والاستطلاع (ISR) سفينة تهريب مشتبه بها كانت تبحر بسرعة عالية في المياه الدولية في خليج عُمان خلال ساعات الظلام".

وأضافت سفارة لندن في بيانها: "تم تعقب السفينة بواسطة طائرة هليكوبتر من طراز HMS Lancaster's Wildcat أيضا، لكن المهربين تجاهلوا في البداية تحذيرات من البحرية الملكية وحاولوا الإبحار إلى المياه الإقليمية الإيرانية ولكن تم القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من القيام بذلك، ووفقًا للقانون الدولي، أوقف فريق من مشاة البحرية الملكية السفينة وصعدوا إليها".

وعن معدات السفينة قالت السفارة البريطانية في البيان: "يشير الفحص الأولي إلى أن الشحنة تشمل صواريخ موجهة مضادة للدبابات (إصدارات إيرانية من الصاروخ الروسي 9M133 Kornet، المعروف في إيران باسم Dehlavieh)، ومكونات صاروخ باليستي متوسط ​​المدى".

وأشارت السفارة إلى أنه "تم إبلاغ الأمم المتحدة بالمصادرة ودعوتها لإجراء تفتيشها الخاص على العتاد، وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2216 و 2231"، حسب قولها.

وعلق وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، على العملية بالقول: "مصادرة الشحنة من قبل HMS لانكستر والوجود الدائم للبحرية الملكية في منطقة الخليج يدعم التزامنا بدعم القانون الدولي والتصدي للنشاط الذي يهدد السلام والأمن في جميع أنحاء العالم".

وأشارت لندن إلى أن هذه العملية تأتي بعد عمليتي اعتراض ومصادرة لشحنات أسلحة أيرانية متقدمة مطلع عام 2022، وقد شملت هذه الشحنات مكونات صواريخ يستخدمها الحوثيون لاستهداف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، قال قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية والأسطول الأمريكي الخامس والبحرية المشتركة، براد كوبر: "هذه سابع عملية اعتراض شحنة أسلحة غير قانونية أو مخدرات في الأشهر الثلاثة الماضية ومثال آخر على النشاط البحري الخبيث المتزايد لإيران عبر المنطقة"، على حد تعبيره.