ألمانيا تطالب بتحقيق كامل في حوادث تسمم فتيات المدراس بإيران

اعتلالات غامضة.. مئات فتيات المدارس في إيران يُنقلن إلى المستشفيات وقلق حول استهدافهن

متظاهر نجا من القمع الوحشي للنظام الإيراني يتحدث حصريًا لـCNN: ضربوني 100 مرة على رأسي

برلين، ألمانيا (CNN)-- وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التقارير التي تفيد بأن المئات من طالبات المدارس في أنحاء إيران تعرضن للتسمم، في الأشهر الأخيرة، بأنها "صادمة"، ودعت إلى إجراء تحقيق كامل.

وقالت بيربوك على تويتر: "التقارير عن تسمم تلميذات في إيران صادمة". وأضافت: "يجب أن تكون الفتيات قادرات على الذهاب إلى المدرسة دون خوف- سواء في طهران أو أردبيل- هذا ليس أقل من حقهن الإنساني". وأكدت بربوك أنه "يجب التحقيق في جميع القضايا بشكل كامل".

وقال المتحدث باسم وزير الخارجية الألماني كريستوفر برجر، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن الأمم المتحدة أيدت دعوة بيربوك، التي تحث على إجراء تحقيق كامل وشفاف فيما تردد عن تسمم المئات من تلميذات المدارس في إيران.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر خلال المؤتمر الصحفي نفسه: "نتمنى الشفاء العاجل لجميع من أصبن، وإنهاء هذه الحوادث".

وتوترت العلاقات بين ألمانيا وإيران بشكل خاص، في أعقاب موجة الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت بعد موت مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، داخل حجز الشرطة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وانتقدت ألمانيا بشدة الحكومة الإيرانية لقمعها الوحشي للاحتجاجات، وإعدام المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وطردت طهران، الأربعاء الماضي، دبلوماسيين اثنين من ألمانيا، ردا على إجراء مماثل اتخذته برلين في فبراير/ شباط، عقب صدور حكم الإعدام بحق المواطن الألماني- الإيراني جمشيد شارحد في إيران.