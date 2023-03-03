دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول مغردون مقطع فيديو أظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يستجيب لنداء مواطن خلال حضوره أحد المناسبات ما أثار تفاعلا على تويتر.

وانتشر مقطع فيديو قالت قناة "العربية" السعودية إنه كان خلال مشاركة ولي العهد في عزاء الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين حيث ظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يستجيب لنداء أحد المواطنين ويسمع طلبه.

وظهر في المقطع مواطن يقترب من ولي العهد، ويقول له: "سمو الأمير محمد"، ليجيب ولي العهد السعودي بالقول: "سم"، في كلمة سعودية تستخدم للرد على النداء.

واستمع ولي العهد السعودي لطلب المواطن ثم وجه أحد المسؤولين بالاستماع إلى طلبه، حسبما ظهر في المقطع.

فيما يلي أبرز التعليقات على هذا الفيديو: