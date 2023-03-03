أول رسالة من سلطان النيادي بعد وصوله إلى محطة الفضاء الدولية..ماذ قال فيها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه رائد الفضاء الإماراتي، الجمعة، أول رسالة مباشرة، بعد وصوله مع طاقم رحلة Crew-6، إلى محطة الفضاء الدولية، بحسب تغريدة مرفقة بفيديو نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام) على تويتر.

وقال النيادي في الفيديو: "شكرا جزيلا لكل من وقف معانا، الحمد لله وصلنا إلى محطة الفضاء الدولية، شكرا لأمي وأبوي، شكرا لعائلتي، لقيادتنا الرشيدة التي أعطتنا الثقة هذه، اللهم لك الحمد، الإمارات تخطو خطوات جبارة، إن شاء الله تتلوها خطوات أكبر إن شاء الله في المستقبل".

وأضاف النيادي: "هذا كله بفضل القيادة الرشيدة ونظرتها والتعاون الدولي التي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة، الفضاء مجال واسع، مرحب طبعا بالتعاون الدولي، الإمارات تخطو خطوات جبارة في هذا المجال، اللهم لك الحمد، شراكتنا هذه المرة جاءت في سياق أن نقوم بمهمة طويلة الأمد، فيها منفعة بشرية ومنفعة للإنسانية، وكذلك الأبحاث العلمية التي إن شاء الله ترجع بالمنفعة على الجميع".

ونجحت عملية التحام المركبة "دراغون" التي تحمل النيادي مع طاقم Crew-6، إلى محطة الفضاء الدولية.

واستغرقت رحلة Crew-6 أكثر من 24 ساعة منذ الانطلاق، الخميس، من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وستكون هذه المهمة إلى الفضاء الأطول على الإطلاق في تاريخ الدول العربية إذ ستستغرق 6 أشهر.

كما وجه النيادي رسالة شكر لمركز محمد بن راشد للفضاء الذي منحه الثقة للقيام بتلك المهمة موضحا "أن الإمارات تتخذ خطوات كبيرة للقيام باستكشاف الفضاء".