الإمارات والأردن تدينان تصريح وزير إسرائيلي عن "محو" بلدة فلسطينية

(CNN)-- أدانت الإمارات العربية المتحدة والأردن، الخميس، بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا خلالها إلى "محو" بلدة فلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان على "رفض دولة الإمارات كافة الممارسات والسلوكيات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".

وجاء في البيان أن "الوزارة شددت على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف"، ولفتت إلى "أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني في الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة".

وفي غضون ذلك، نددت وزارة الخارجية الأردنية بـ"التصريحات التحريضية" للوزير الإسرائيلي، قائلة إن مثل هذه التصريحات "تنذر بعواقب وخيمة وتمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".

لكن البلدين شددا على أنه ينبغي بذل جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وكان سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف قال، الأربعاء، إن بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة - حيث قُتل شقيقان إسرائيليان بالرصاص يوم الأحد - "يجب محوها".

وأضاف لمراسل في مؤتمر تديره صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية: "أعتقد أن قرية حوارة يجب محوها. أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك، وليس - لا سمح الله - مواطنين عاديين".

وكانت تصريحات الوزير الإسرائيلي أثارت توبيخا شديدا من وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية، إن التصريحات "غير مسؤولة وبغيضة ومثيرة للاشمئزاز"، وأضاف: " نحن كما ندين التحريض الفلسطيني على العنف، فإننا ندين هذه التصريحات الاستفزازية التي ترقى أيضًا إلى التحريض على العنف".