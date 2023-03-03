عقوبات أمريكية تستهدف شركات "متورطة" في تصدير النفط الإيراني

(CNN)-- فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عقوبات على عدد من الشركات لـ"تورطها في تصدير النفط الإيراني"، في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان: "تؤكد هذه الإجراءات جهودنا المستمرة لفرض عقوباتنا على إيران"، وأضاف أن "الولايات المتحدة ملتزمة بخفض صادرات الطاقة الإيرانية بشكل كبير، وستعاقب أولئك الذين يسهلون تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية".

وتابع: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يحاولون الالتفاف على عقوباتنا".

وتأتي العقوبات الجديدة في الوقت الذي واصلت فيه إيران انتهاك الاتفاق النووي، وشنت حملات قمع وحشية ضد المحتجين، وقدمت طائرات بدون طيار لروسيا لتستخدمها في حربها على أوكرانيا.