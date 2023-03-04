دول خليجية تعلن "إدانتها" لتصريح وزير إسرائيلي عن "محو" بلدة فلسطينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت السعودية وقطر والكويت، الجمعة، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا خلالها إلى "محو" بلدة فلسطينية.

وكان سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف قال، الأربعاء، إن بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة - حيث قُتل شقيقان إسرائيليان بالرصاص يوم الأحد - "يجب محوها".

وأضاف لمراسل في مؤتمر تديره صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية: "أعتقد أن قرية حوارة يجب محوها. أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك، وليس - لا سمح الله - مواطنين عاديين".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن "استنكار المملكة الشديد للتصريحات المتطرفة، ‎وأكدت رفض المملكة التام لهذه التصريحات الغير المسؤولة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وشددت الوزارة على "مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين"، وفقا للبيان.

وكذلك أدانت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، بـ"أشد العبارات" دعوة وزير المالية الإسرائيلي، واعتبرتها "تحريضا خطيرا على جريمة حرب"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وقالت وزارة الخارجية: "هذه الدعوة البغيضة المستفزة تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية".

وفي الكويت، أعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن "إدانة وإستنكار دولة الكويت الشديدين للتصريحات العنصرية المتطرفة".

وأكدت الوزارة "على رفض دولة الكويت التام لمثل هذه التصريحات الإستفزازية غيرالمسؤولة والتي تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية وتمثل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأدانت مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن، في وقت سابق، تصريحات الوزير الإسرائيلي، التي أثارت توبيخا شديدا من وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية، إن التصريحات "غير مسؤولة وبغيضة ومثيرة للاشمئزاز"، وأضاف: " نحن كما ندين التحريض الفلسطيني على العنف، فإننا ندين هذه التصريحات الاستفزازية التي ترقى أيضًا إلى التحريض على العنف".