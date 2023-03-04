دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، مباحثات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أعلنا خلالها، الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ونقلت الوكالة عن محمد بن زايد قوله: "بحثت خلال لقائي مع جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وشهدنا إعلان عدد من مذكرات التفاهم بما يعزز عملنا المشترك في العمل المناخي والطاقة المستدامة والارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية".

وأضافت (وام) أن "الشيخ محمد بن زايد استقبل رئيسة وزراء إيطاليا، وشهدا توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وبحثا مسارات التعاون والفرص المطروحة لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وبخاصة في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتجارية، وأمن الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، والتنمية المستدامة، والتصدي لتداعيات التغير المناخي، والأمن الغذائي"، بحسب الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الإماراتي ورئيسة وزراء إيطاليا، "أكدا على أنّ الحوار، وتغليب الحلول الدبلوماسية، والتعاون هو السبيل لمعالجة مختلف الأزمات والملفات وتعزيز الاستقرار والأمن".

كما بحث الطرفان خلال اللقاء، فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري.

وأكد محمد بن زايد على أنّ "دولة الإمارات تدعم السلام، والتعاون، وتسوية الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، مع استعدادها التام للتعاون مع إيطاليا الصديقة، في كل ما يحقّق الاستقرار والتنمية في المنطقة وفي العالم"، بحسب ما نقلت (وام).