السعودية.. القبض على دبلوماسيين اثنين ووافدين بتهمة الفساد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، الأحد، إيقاف عدد من منسوبي وزارة الداخلية ودبلوماسيين سعوديين اثنين بتهمة التورط في قضايا فساد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال المصدر، بحسب (واس)، إنه "بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية؛ لقيامهما بإجبار أحد المقيمين على توقيع التزام مالي بقيمة 23 مليون ريال لصالح مستثمر فلسطيني الجنسية، تم إيقافه، مقابل حصولهم على أموال من المستثمر".

وأكد المصدر أنه "بحسب نتائج التحقيقات، تم القبض على 3 مقيمين من بنغلاديش، حيث أقروا خلال التحقيقات بالمتاجرة بالتأشيرات بالتواطؤ من منسوبي السفارة السعودية في بنغلادش، وبتفتيش مقرات سكنهم عثر على مبلغ عشرين مليون ومئة وثمانين ألف ريال نقداً ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة تبين أنها متحصلات نتيجة بيع تأشيرات عمل بالمملكة"، بحسب البيان الذي نشرته (واس).

وأضاف البيان أنه تم "القبض على 5 أشخاص بينهم 3 مقيمين وزائر وصاحب مكتب استقدام عمالة من بنغلاديش، لمتاجرتهم بالتأشيرات وتهريب الأموال الناتجة عن ذلك لخارج المملكة".

وأكد المصدر أيضا أنه تم القبض على رئيس القسم القنصلي بالسفارة السعودية في بنغلاديش نائب السفير (سابقا) عبد الله فلاح مضحي الشمري، والقبض على نائب رئيس القسم القنصلي بالسفارة السعودية في بنغلاديش، خالد ناصر عايض القحطاني، بتهمة التواطؤ مع الوافدين الذين اعتقلوا وثبوت حصولهم خلال فترة عملهم بالسفارة على 54 مليون ريال، على دفعات مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة، وإقرارهم باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة بواسطة المقيمين المقبوض عليهم"، بحسب (واس).